Bodrum'da feribot seferine 'fırtına' engeli

Antik Mısırda makyaj sadece kadınlara özgü değildi! Eski Mısır erkekleri neden makyaj yapıyordu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferi, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "11.03.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; BodrumDatça 10.00 feribot seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiş olup, 12.03.2023 tarihinde Bodrum Datça 10.00 feribot seferi gerçekleştirilecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-10 13:02:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.