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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor

        MUĞLA'nınDalaman ve Menteşe ilçelerinde elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:40
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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor
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        MUĞLA'nınDalaman ve Menteşe ilçelerinde elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanda, 17 Ekim'de saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 480 personel, 77 müdahale aracı, 93 arazöz-su tankeri, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı ile müdahale ediliyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, çalışmalar güçlükle sürüyor. Şu ana kadar bölgede, 85 ev tahliye edildi. Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde de 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 292 personel, 130 müdahale aracı, 52 arazöz-su tankeri, 13 iş makinesi ve 9 hava aracı ile müdahale ediliyor. Yangında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü, 75 hane de tahliye edildi. Sahil Güvenlik unsurları, helikopterler ve amfibik uçaklarla yangına havadan müdahale ederken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de karadan çalışmalara destek oluyor. Diğer yandan her iki yangının çıkış nedeninin elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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