Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en süt katına çarpan helikopter, yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı.

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