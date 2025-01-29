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        Beynine pıhtı atan Özge hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti

        İZMİR'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özge Özçelik Pala'nın (28) beyin ölümü gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:55
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        Beynine pıhtı atan Özge hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti
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        İZMİR'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özge Özçelik Pala'nın (28) beyin ölümü gerçekleşti. 7 aylık dünyaya gelen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Karşıya ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Şubat’ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı. Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı. Özge Özçelik Pala'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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