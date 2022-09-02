Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın ormanlık alanda başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde yaşanan cinayete ilişkin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin yerlerini tespit etti.

İzmir, Burdur ve Isparta emniyet müdürlükleri ile yürütülen çalışmalar sonucu 5 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, F.K, N.C, Y.E. ve S.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayın, Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde öldürdüğü kişinin yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını ve başında kan olduğunu fark etmiş, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmişti.

İncelemede, 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın baş bölgesinden aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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