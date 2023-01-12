Modern mutfak ve Muğla mutfağı yemek yarışması yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Meslek Lisesi öğrencileri arasında "modern mutfak ve Muğla mutfağı" yemek yarışması düzenlendi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında düzenlenen "modern mutfak ve Muğla mutfağı yemek yarışması"na il genelindeki yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim veren meslek liseli öğrenciler katıldı.



Öğrencilerin kişisel ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak, motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen yarışma Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti.



Yarışmada, il genelindeki 9 meslek lisesinden 24 öğrenci, danışman öğretmenleri rehberliğinde Muğla mutfağı yöresel lezzetleri ve modern mutfak deniz mahsulleri kategorilerinde hünerlerini sergiledi.



Alanında uzman jüri üyeleri, yarışmacıları "ön hazırlık, uygulama aşaması, uygulama sonrası işlemler" olmak üzere 3 farklı aşamada değerlendirdi.



Öğrenciler oluşturdukları modern ve yöresel temalı ana yemek tabaklarına kendi yorumlarını, el becerilerini yansıttılar.



Modern mutfak yemek yarışmasında birinciliği Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazanırken, ikinciliği Marmaris İçmeler Halit Narin MTAL, üçüncülüğü ise Menteşe Atatürk MTAL ekibi aldı.



Yöresel mutfak yemek yarışmasında ise birinci Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe MTAL, ikinci Milas Atatürk MTAL, üçüncü Fethiye Şefika Pekin MTAL öğrencileri elde etti.



Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Bozoğlan verdi.



İlk 3 dereceye giren ekipler, Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında yurt dışı öğrenci hareketliliğine gönderilecek.





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