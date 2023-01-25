Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan O.T'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.T'yi çatıdan kaçmaya çalışırken yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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