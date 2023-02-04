Bodrum'da görev yapan gazeteciler meslektaşlarının saldırıya uğramasına tepki gösterdi

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da görev yapan gazeteciler bir meslektaşının saldırıya uğramasını yaptığı basın açıklamasıyla kınadı.

Ortakent Mahallesi'ndeki bir grosmarketin istinat duvarının çökmesi olayını görüntüleyen gazeteci Yaşar Anter, bölgedeki bir AVM'nin güvenlik görevlileri olduğu öğrenilen kişilerce saldırıya uğradı.

Yaşananlara tepki gösteren ilçedeki yerel ve ulusal yayın organlarının Bodrum temsilcileri, bahse konu AVM'nin önünde toplanarak açıklama yaptı.

Gazeteci Yaşar Anter, burada yaptığı açıklamada, gazetecinin görevinin en doğru bilgileri kamuoyuna ulaştırmak olduğunu söyledi.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Temsilcisi Ercan Vuranlar ile Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi Uğur Yurtsev de birer açıklama yaparak yaşananları kınadı.

Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ilçedeki bazı STK temsilcileri de yazılı açıklamalarla saldırıyı kınadı.

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