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Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği

AA

Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına Muğlalı mermerciler konteyner ve iş makinaları ile destek verdi.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Kentte faaliyet gösteren mermerciler Muğla Valiliğinin yönlendirmesiyle Aksaz Deniz Üssünde bekleyen gemilere iş makinalarını yönlendirdi.

Mermericciler iş makinaları desteğinin yanı sıra 18 adet 2 odalı, banyolu kullanıma hazır konteyneri de içlerini erzak, ısıtıcı, soba, kıyafet ile doldurarak deprem bölgesine sevk etti.

Mermer fabrikalarında çalışan operatör, arama kurtarma ekipleri de deprem bölgesine gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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