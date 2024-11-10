Bodrum Cruise Port 256 binden fazla yolcuyu ağırladı

Muğla'daki Bodrum Cruise Port, bu turizm sezonunda 256 binden fazla yolcuyu ağırladı.

Bodrum Cruise Port'tan yapılan açıklamaya göre, Global Ports Holding'in portföyünde yer alan limana, 2024 sezonunda 98 kruvaziyer gemisi ile 118 bin 83 yolcu geldi.

Bodrum-Kos feribotları ise 722 sefer ile 138 bin 851 yolcuya hizmet verdi. 8 Kasım'da Silver Spirit kruvaziyer gemisiyle sezonun kapanışı yapıldı. Liman, sezon boyunca 256 binden fazla yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sezonu, 7 Nisan'da Silver Spirit kruvaziyer gemisiyle açan Bodrum Cruise Port, ilk kez limana gelen gemileri de ağırladı.

Crystal Cruises'in Crystal Symphony, Marella Cruises'a ait Marella Discovery, Regent Seven Seven Seas Cruises'un Seven Seas Grandeur, Costa Crociere'e ait Costa Fortuna, Norwegian Cruise Lines'a ait Norwegian Getaway, Silversea Cruises'a ait Silver Whisper, Silver Ray, MSC Explora Journeys'a ait MSC Explora I, Royal Carribbean Cruises'a ait Explorer of the Seas ve Aquilion Shiping'e ait Astoria Grande, ilk kez bu sezon Bodrum Limanı'na demirleyen gemiler oldu. - 2025 sezonunda da rekor bekleniyor Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, 2025 sezonuna bugünden hazırlanmaya başladıklarını ifade etti.