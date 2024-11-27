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        Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları heyecanı yaşanacak

        Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın (Belt and Road İnternational Regatta) son etabı, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:15
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        Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları heyecanı yaşanacak
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        Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın (Belt and Road İnternational Regatta) son etabı, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

        Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında düzenlenen yarışlar, J70 sınıfında teknelerin yer aldığı dört ayaktan oluşuyor.

        Bu yıl ilk etabı 8 Ekim'de Çin'in Beihai kentinde başlayan organizasyonla ilgili, yarışçıların konakladığı otelde basın ve ekiplerin kaptanlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübünün (BDYSK) ev sahipliğinde yarışların Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtildi. Toplantının ardından yelkenciler teknelerini hazırlamaya başladı.

        Malezya'da 1-4 Kasım'da ikinci etabı, 14-18 Kasım’da Hırvatistan’da üçüncü etabı geçilen yarışların son ayağı ise yarın Bodrum'un Akyarlar Mahallesinde Aspat mevkisi açıklarında başlayacak.

        BDYSK Başkanı Levent Özonur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol Girişimi'nin içinde yelken sporunun yer almasının önemli olduğunu söyledi.

        Özonur "İlk defa serinin son ayağı olarak Türkiye'de bu yarışları yapmak üzere toplandık. 13 ekipte 60 sporcumuz var. Yelken yarışlarıyla sporun birleştirici gücü özelliği ön plana çıkıyor. Kuşak ve Yol, eski İpek Yolu'nun yeni bir versiyonu diyebiliriz. İnanıyorum ki öncelikle hem ülkemiz hem de Bodrum'a büyük katkılar sağlayacak bir proje haline dönecektir. Yarışların devam etmesi, bir ayağının yine ülkemizde yapılması için görüşmelere devam ediyoruz." diye konuştu.

        Organizasyon, 30 Kasım'da son gün yarışlarının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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