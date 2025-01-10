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        Bodrum'da iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:55
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        Bodrum'da iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kadir C. yönetimindeki 12 ACC 041 plakalı hafriyat kamyonu, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde karşı yönden gelen Vedat Y. idaresindeki 34 FOT 736 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Vedat Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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