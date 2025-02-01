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        Muğla'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 21:05
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        Muğla'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölenye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin ikametinde, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap, kenevir tohumu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 65 esrarlı sigara, 101 sayfa esrar emdirilmiş sigara ucu, hassas terazi, elektronik terazi, sahte 60 litre rakı, 21 litre viski, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 50 fişek, 14 bin lira, 12 bin sterlin ve 1450 avro ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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