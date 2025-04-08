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        Bodrum'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:45
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        Bodrum'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin Mumcular Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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