Bodrum'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin Mumcular Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

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