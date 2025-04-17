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        "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" başladı

        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB), turizmin dönüşen vizyonuna yön vermek ve bölgesel kalkınmayı küresel düzeye taşımak amacıyla düzenlediği "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" Muğla'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:52 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:24
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        "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" başladı
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        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB), turizmin dönüşen vizyonuna yön vermek ve bölgesel kalkınmayı küresel düzeye taşımak amacıyla düzenlediği "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" Muğla'da başladı.

        Sürdürülebilir turizm politikaları, yeni nesil seyahat trendleri, yat turizmi ve kıyı destinasyonları, dijitalleşme, gastronomi ve otelcilikte inovasyon gibi başlıkların ele alınacağı etkinliğin açılışında konuşan GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Atatürk'ün turizme yaklaşımına değinerek, 1930'da İstanbul'da Park Otel'in açılmasının, modern otelcilik anlayışının bir örneği olduğunu söyledi.

        1937'de yapılan bir otel anketine göre, Türkiye'de 1127 otel ve 1495 han bulunduğunu aktaran Aygün, "Mustafa Kemal Atatürk, Türk mutfağını kültürel kimliğin bir parçası olarak görmüş ve bu mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlamıştır. Devlet yemeklerinde Türk mutfağının seçkin yemeklerini sunarak, Türkiye'nin gastronomik zenginliğini dünyaya tanıtmıştır. Bu yaklaşım, günümüzde gelişen gastronomi turizminin temelini oluşturmuştur." dedi.

        Aygün, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, turizm altyapısının hızla geliştiğini dile getirerek, "1924'te Türkiye'nin ilk yataklı treni olan Wagons-Lits faaliyete geçmiş, 1925'te turistlere rehberlik ve tercümanlık hizmetleri için bir kararname yayınlanmıştır. 1933'te Devlet Hava Meydanları İşletmesi kurulmuş ve İstanbul ile Ankara arasında deneme niteliğinde uçak seferleri yapılmıştır. Ayrıca, 1933'te Oda ve Lokantacılar Cemiyeti kurulmuş, bu da gastronomi sektörünün gelişimine katkı sağlamıştır." diye konuştu.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla "23 Nisan" temasıyla düzenlenen açılışta öğrenciler ve minikler tematik sahne performanslarını da sergiledi.

        Öğrencilerin ve miniklerin sahne performansları, otelciler ve turizmciler tarafından beğeni ve alkışlarla izlendi.

        Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması, yarın yapılacak söyleşi ve panellerle son bulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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