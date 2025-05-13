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        Bodrum'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engelli bireyler için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:55
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        Bodrum'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engelli bireyler için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

        Engelliler Haftası kapsamında, Bodrum Kızılay ve Türkiye Beyazay Derneği Bodrum Şubeleri işbirliğiyle, engelli bireyler için asker kına eğlencesi düzenlendi.

        Bodrum Belediyesi Müsgebi Düğün Salonu'ndan yapılan etkinlikte, Yahşi Özel Eğitim Okulunda eğitim gören engelli bireyler Tolga Özçelik, Ömer Yıldız, Livaneli Doğan, Abdullah Yiğit Yazıcı ve Aypar Öztürk'e kına yakıldı.

        Engelli bireyler ve aileleri etkinlikte çalan hareketli şarkılar eşliğinde eğlenirken, pasta kesilerek ikramda bulunuldu.

        Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Kızılay ve Beyazay yetkilileri, bazı siyasi parti temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

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