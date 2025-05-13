Bodrum'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Kızılay ve Beyazay yetkilileri, bazı siyasi parti temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Bodrum Belediyesi Müsgebi Düğün Salonu'ndan yapılan etkinlikte, Yahşi Özel Eğitim Okulunda eğitim gören engelli bireyler Tolga Özçelik, Ömer Yıldız, Livaneli Doğan, Abdullah Yiğit Yazıcı ve Aypar Öztürk'e kına yakıldı.

Engelliler Haftası kapsamında, Bodrum Kızılay ve Türkiye Beyazay Derneği Bodrum Şubeleri işbirliğiyle, engelli bireyler için asker kına eğlencesi düzenlendi.

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