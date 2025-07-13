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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 406 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" kruvaziyerleri 2 bin 406 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:45
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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 406 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" kruvaziyerleri 2 bin 406 yolcu getirdi.

        Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırılan Bahamalar bayraklı gemiler, Santorini Limanı'ndan geldi.

        264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" kruvaziyerinde, çoğu İngiliz 1840 yolcu ile 737 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

        Uzunluğu 212 metre olan "Silver Muse"de ise çoğu ABD'li 566 yolcu ile 404 personel bulunduğu belirtildi. Gemi, Patmos Limanı'na ulaşmak üzere saat 22.00'de hareket edecek.

        Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistler bazı tarihi yerleri de ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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