AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'den festival'e ağır eleştiri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'den festival'e ağır eleştiri

İHA

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Barış Pınarı Harekatı kapsamında verilen şehitlerden sonra, bir çok yerdeki konserlerin iptal edildiğini belirterek, Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği Ecofest festivali kapsamında düzenlenen dans gösterileri ve konserlerin iptal edilmemesini eleştirdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'den festival'e ağır eleştiri

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Barış Pınarı Harekatı kapsamında verilen şehitlerden sonra, bir çok yerdeki konserlerin iptal edildiğini belirterek, Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği Ecofest festivali kapsamında düzenlenen dans gösterileri ve konserlerin iptal edilmemesini eleştirdi.
Başkan Ülgen yaptığı açıklamada, “Olanca coşkum ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum” diyerek konserlerini iptal eden Türkiye’ye mal olmuş sanatçılar varken, Sakarya’ya bağlı Geyve İlçesinde 3’üncüsü yapılacak olan Ayva Festivali iptal edilirken, Türkiye’nin 3 büyüklerinden biri sayılan futbol takımının başkanı bugün yapılacak Arnavutluk maçına askerlerimize destek amaçlı tüm futbolseverleri milli takım formasıyla gelin çağrısı yaparken, dünyaya mal olmuş bir ilçenin Marmaris’in Belediyesini bu duyarlılığa sahip olamamasını esefle kınıyorum. Böyle bir vurdumduymazlık kabul edilemez. Marmaris anlamlı bir festivale EcoFest’e ev sahipliği yapıyor. Fakat güzel şeyler yapmaya çalışırken de belediye başkanımızı Türkiye gündeminden kopmadan biraz daha vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Ben AK Parti İlçe Başkanı olarak ve şahsım Osman Ülgen olarak 19 Mayıs meydanında yapılan dans gösterilerini ve yapılacak olan konserleri kabul edemiyorum. Bu bir savaş değildir savaş ülkeler arası yapılır bu bir harekâttır, sınır ötesi bir operasyondur. Normal hayatımıza devam edeceğiz, bir turizm kenti olarak yaşamımız sürecektir. Ama unutmayalım bu harekat Türkiye’yi birebir ilgilendiren bir güvenlik meselesidir tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan isek şuan şanlı askerlerimizin bizlerin refahı için temizlemeye çalıştığı bölgede YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4'ü çocuk 6 sivil şehidimize ve Barış Pınarı Harekatı sırasında hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’ya saygımız olsun, bir Türk bayrağı bile bulunmayan meydanlar da danslar edilmesin. Bu yanlıştan hemen geri dönülmesi şarttır.
Kahraman evlatlarımızın ve oradaki sivil halkın ayaklarına taş, ailelerinin gözüne yaş değdirmesin. Rabbim bir an önce görevlerini tamamlayıp dönmelerini nasip eylesin. Allah yar ve yardımcıları olsun, dualarımız onlarla” dedi.

MUĞLA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Harekata katılmak isteyen Mustafa dede için 'En büyük asker bizim asker' sloganı attılar
YEREL HABERLER Harekata katılmak isteyen Mustafa dede için 'En büyük ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde birlik çağrısı yaptı Erbaş, vatandaşları düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırdı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde birlik ...
Bu defa Marmaris'te iklim değişikliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Bu defa Marmaris'te iklim değişikliğine dikkat çekti
Milas'ın tarihi ve kültürü yaşayarak öğrenilecek
YEREL HABERLER Milas'ın tarihi ve kültürü yaşayarak öğrenilecek
Milas’ın geleceği için, sevindiren gelişme
YEREL HABERLER Milas’ın geleceği için, sevindiren gelişme
Bakanlık Köyceğiz'in üç projesini onayladı
YEREL HABERLER Bakanlık Köyceğiz'in üç projesini onayladı
Başkan Uzundemir’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Uzundemir’den esnaf ziyareti
TÜRSAB Heyeti Dalyan’da turizmcilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER TÜRSAB Heyeti Dalyan’da turizmcilerle bir araya geldi
Mikro kredili kadınlar el emeği ürünlerini sergiliyor
YEREL HABERLER Mikro kredili kadınlar el emeği ürünlerini sergiliyor
Türkiye'nin gastronomi haritası hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin gastronomi haritası hazırlanıyor
Budama sırasında devrilen ağaç köyün başına iş açtı
YEREL HABERLER Budama sırasında devrilen ağaç köyün başına iş açtı
Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı
YEREL HABERLER Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı
Ülkü Ocaklarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Ülkü Ocaklarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Erbaş, harekatın başarısı için Fetih Suresi'ni okudu
YEREL HABERLER Erbaş, harekatın başarısı için Fetih Suresi'ni okudu
Yaşamları 'Taş Devri'nden farksız
YEREL HABERLER Yaşamları 'Taş Devri'nden farksız
Marmaris’te 30 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Marmaris’te 30 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muğla’da
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muğla’da
TÜRSAB Başkanı Dalaman, Göcek ve Fethiye’deki seyahat acenteleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER TÜRSAB Başkanı Dalaman, Göcek ve Fethiye’deki seyahat ...
Kanserle mücadeleye dikkat çekmek için bisikletle İngiltere’den Fethiye’ye geldi
YEREL HABERLER Kanserle mücadeleye dikkat çekmek için bisikletle ...
Muğla Büyükşehir Meclisinden Türk Ordusuna destek
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Meclisinden Türk Ordusuna destek
Mustafa dedenin duyarlılığı duygulandırdı 71 yaşındaki Mustafa dede, askere gitmek ve evi ile traktörünü bağışlamak için Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı
YEREL HABERLER Mustafa dedenin duyarlılığı duygulandırdı 71 ...
Türk Kızılayı’ndan eğitime destek
YEREL HABERLER Türk Kızılayı’ndan eğitime destek
Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi
YEREL HABERLER Böylesi görülmedi, tavuk yavru kediyi sahiplendi
Uluslararası Bodrum Cup yarışlarında dalgalanacak bayraklar özel öğrencilerden
YEREL HABERLER Uluslararası Bodrum Cup yarışlarında dalgalanacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X