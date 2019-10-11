AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'den festival'e ağır eleştiri

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Barış Pınarı Harekatı kapsamında verilen şehitlerden sonra, bir çok yerdeki konserlerin iptal edildiğini belirterek, Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği Ecofest festivali kapsamında düzenlenen dans gösterileri ve konserlerin iptal edilmemesini eleştirdi.

Başkan Ülgen yaptığı açıklamada, “Olanca coşkum ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum” diyerek konserlerini iptal eden Türkiye’ye mal olmuş sanatçılar varken, Sakarya’ya bağlı Geyve İlçesinde 3’üncüsü yapılacak olan Ayva Festivali iptal edilirken, Türkiye’nin 3 büyüklerinden biri sayılan futbol takımının başkanı bugün yapılacak Arnavutluk maçına askerlerimize destek amaçlı tüm futbolseverleri milli takım formasıyla gelin çağrısı yaparken, dünyaya mal olmuş bir ilçenin Marmaris’in Belediyesini bu duyarlılığa sahip olamamasını esefle kınıyorum. Böyle bir vurdumduymazlık kabul edilemez. Marmaris anlamlı bir festivale EcoFest’e ev sahipliği yapıyor. Fakat güzel şeyler yapmaya çalışırken de belediye başkanımızı Türkiye gündeminden kopmadan biraz daha vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Ben AK Parti İlçe Başkanı olarak ve şahsım Osman Ülgen olarak 19 Mayıs meydanında yapılan dans gösterilerini ve yapılacak olan konserleri kabul edemiyorum. Bu bir savaş değildir savaş ülkeler arası yapılır bu bir harekâttır, sınır ötesi bir operasyondur. Normal hayatımıza devam edeceğiz, bir turizm kenti olarak yaşamımız sürecektir. Ama unutmayalım bu harekat Türkiye’yi birebir ilgilendiren bir güvenlik meselesidir tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan isek şuan şanlı askerlerimizin bizlerin refahı için temizlemeye çalıştığı bölgede YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4'ü çocuk 6 sivil şehidimize ve Barış Pınarı Harekatı sırasında hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’ya saygımız olsun, bir Türk bayrağı bile bulunmayan meydanlar da danslar edilmesin. Bu yanlıştan hemen geri dönülmesi şarttır.

Kahraman evlatlarımızın ve oradaki sivil halkın ayaklarına taş, ailelerinin gözüne yaş değdirmesin. Rabbim bir an önce görevlerini tamamlayıp dönmelerini nasip eylesin. Allah yar ve yardımcıları olsun, dualarımız onlarla” dedi.

MUĞLA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:44

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