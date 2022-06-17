Tatil başladı 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı kapanışı ve karne etkinliği Menteşe ilçesi Toki Şehit Jandarma Yarbay Âlim Yılmaz İlkokulu-Ortaokulunda gerçekleştirildi.

20212022 eğitim öğretim yılı kapanışı ve karne etkinliği Menteşe ilçesi TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Âlim Yılmaz İlkokuluOrtaokulunda gerçekleştirildi.

Karne törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay katıldı. Karne dağıtımı için sınıfları ziyaret eden Vali Tavlı ve protokol üyeleri, okuldaki sınıfları dolaşarak öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Muğla il genelinde 777 okulda, 14 bin 5 öğretmen, 145 bin 588'i devlet, 19 bin 070'i özel okulda olmak üzere toplam 164 bin 658 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

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