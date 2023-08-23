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        Haberler Gündem Çevre Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 02:03 Güncelleme: 23.08.2023 - 02:04
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        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı
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        Muğla Valiliği, bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini arttıracağını belirterek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."

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