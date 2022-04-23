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Muhammet Demir penaltı anını anlattı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da 90+7'de penaltı vuruşunu bilerek dışarı gönderen Muhammet Demir maçın ardından açıklamalar yaptı

Muhammet Demir penaltı anını anlattı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk etti. Kalyon Stadı'nda oynanan müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetti. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle noktalandı ancak iki takım da mücadelenin son dakikalarında fair play örnekleri sergiledi. 90+7'de kazanılan penaltı vuruşunda topu dışarı gönderen Muhammet Demir mücadelenin ardından açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"Saniyeler önce fair play örneği göstermiş bir takıma karşı penaltı atmak, sevinmek içimize sinmezdi. Hala kendimi garip hissediyorum. Küme düşecek bir takımın, topu bırakıp gol attıracağını düşünmüyorum. Birçok takım, bize bunu yaptırmazdı..."

NELER OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında yapılan hakem atışı sonrası Göztepe, Adis Jahovic'le golü buldu. Hakem atışı sonrasında Soner Aydoğdu direkt olarak kaleye vurdu; direkten dönen topu Jahovic tamamladı. Gaziantep FKlı oyuncular gole itirazda bulundu.

Gol sonrası Göztepeli futbolcular, atılan golün centilmenliğe uygun olmadığı gerekçesiyle santra sonrası rakiplerini bıraktı. Bunun ardından 90+6. dakikada Figueiredo topu boş kaleye yollayarak durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Gaziantep FK penaltı kazandı. Bu kez de Muhammet Demir, penaltıda topu bilerek dışarı gönderdi.

1-1 sonuçlanan müsabaka sonrası Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

2017 yılında Süper Lig'e çıkan İzmir ekibi, 2018-2019 sezonunda da küme düşmenin eşiğinden dönmüş ancak son maçta Ankaragücü'nü yenerek ligde kalmıştı.

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