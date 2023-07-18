Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman?
Hicri takvime göre yılın ilk günü olan Muharrem ayı için geri sayım başladı. Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen Aşure günü tarihi gündemdeki yerini aldı. 'Muharrem' kelimesi hürmet edilen anlamına gelmektedir. Muharrem ayı, İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Peki, "Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Aşure günü ne zaman?" İşte 2023 Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri...
Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilmektedir. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure günü için bekleyiş başladı. Peki, "Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Aşure günü ne zaman?" İşte 2023 Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri...
2023 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu yıl, 28 Temmuz 2023 tarihine denk geliyor.
MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...