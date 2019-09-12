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Muharrem Ayı ne zaman bitecek? 2019 Muharrem Ayı faziletleri neler?

Mübarek Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte müslüman vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirirken bir yandan da aşure gününü idrak ediyor. Peki Muharrem Ayı ne zaman bitecek? İşte 2019 Muharrem Ayı'nın bitiş tarihi...

Muharrem Ayı

Muharrem Ayı ne zaman bitecek? 2019 Muharrem Ayı faziletleri neler? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2019 yılı Muharrem Ayı tüm müslüman aleminde dua ve ibadetler ile idrak ediliyor. Muharrem Ayı'nın bitişiyle birlikte Safer Ayı başlayacak. İşte Muharrem Ayı'nın bitiş tarihi...

2019 MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başladı. Aynı anda Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayının birinci günüyle bin 440 hicri yılından, bin 441 hicri yılına girilmiş oldu. Öte yandan 29 Eylül'de bitecek olan Muharrem ayının ardından Safer ayına gireceğiz.

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETLERİ NELER?

Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav),Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

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