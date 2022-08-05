MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Yas ve matem ayı kabul edilen Muharrem ayında tutulan Muharrem orucu, gün doğumundan gün batımına kadar tutulur ve Kerbela şehitlerini anmak üzere eda edilir. 12 İmamlar Orucu ya da Yas-ı Matem orucu olarak da adlandırılan bu oruç, Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur. 12'nci günde ise oruç noktalanır ve 12 İmam ile bu yolda şehit olanların anısına içinde en az 12 çeşit malzeme bulunan Aşure çorbası pişirilir. Alevilikte matem orucu olması sebebiyle bu orucun bazı şartları bulunmaktadır.