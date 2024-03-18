Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında? Muharrem İnce'nin hayatı ve biyografisi

4 Mayıs 1964 yılında Yalova’nın Elmalık Köyü’nde doğan ve Memleket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı olan Muharrem İnce ile ilgili merak edilenlere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Muharrem İnce kaç yaşında, Muharrem İnce kimdir, Muharrem İnce nereli, Muharrem İnce hayatı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik

Muharrem İnce Kaç Yaşında?

4 Mayıs 1964 yılında doğan Muharrem İnce 59 yaşındadır.

Muharrem İnce Kimdir?

Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk fizik ve kimya öğretmeni ve siyasetçidir. 2021 yılından beri Memleket Partisi genel başkanıdır. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi Memleket Partisi adayı olarak gösterilmiştir.

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2002-2018 yılları arasında CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 18 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak için grup başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş ve seçime katılan vatandaşlardan yüzde 30,67'sinin oyunu alarak ikinci olmuştur.[6] Seçimden sonra yeterli imza toplanamadığı için olağanüstü kurultay talebi kabul edilmeyen İnce, 2021'de partisinden istifa ederek Memleket Partisi'ni kurmuştur. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde kurucusu olduğu Memleket Partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir, ancak seçime 3 gün kala 11 Mayıs 2023 tarihinde adaylıktan çekilmiştir.

Muharrem İnce Nereli?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 yılında Yalova'nın Elmalık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Rize, Çayelili, baba tarafından Selaniklidir.

Muharrem İnce Hayatı

İlk Yılları Ve Kariyeri

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık köyünde Şerif ve Zekiye çiftinin çocuğu olarak doğdu. Anne tarafından Rize, Çayelili, baba tarafından Selaniklidir. İlkokulu doğduğu köyde, ortaöğrenimini Yalova Ortaokulunda, lise öğrenimini Yalova Endüstri Meslek Lisesi Torna-Tesviye Bölümünde tamamlamasının ardından, o dönem Uludağ Üniversitesine bağlı olan Balıkesir'deki Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Fizik öğretmeni olarak değişik liselerde ve dershanelerde görev aldı, müdürlük yaptı. Bir süre Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı yaptı.

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Siyasi Kariyeri

1995-2007

İlk olarak 1995 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Yalova'dan ikinci sırada aday gösterilse de, o seçimde CHP'nin Yalova'dan vekil çıkaramamasıyla meclise giremedi. 1998'de CHP'nin Yalova il başkanı seçildi. 1999 seçimleri sürecinde yerel Haberci gazetesinde "Çalakalem" başlığıyla köşe yazıları yazdı.

2002 seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. Bu dönemde mecliste eğitim konusunda çalışmalarda bulundu, Millî Eğitim Komisyonu'nda yer aldı.

2007-2018

2007 ve 2011 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, 24'üncü dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu üyesi oldu.

Parti içi muhalifliği ile tanınan Muharrem İnce, 18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.

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Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmamıştır. Şubat 2018'de düzenlenen CHP 36.Olağan Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha meydan okumuş ancak Kılıçdaroğlu 790 oy alırken İnce 447 oyda kalmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı (2018)

İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Bu karar aynı zamanda İnce'nin 2002 yılından başlayarak aralıksız olarak sürdürdüğü milletvekilliğinin seçim günü itibarıyla sona ereceği anlamına geldi.

İnce bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde yüzde 30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla 41 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı yüzde 30 oy oranını geçmiş oldu.

Seçimden sonra İnce ve destekçileri, CHP'de olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundu ve CHP delegeleri arasında imza toplanmaya başladı. Yeterli imza sayısına ulaşılamaması nedeniyle kurultay gerçekleşmedi.

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Muharrem İnce, 11 Eylül 2019'da verdiği mülakatta, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olacağını açıkladı.

Memleket Partisi

Muharrem İnce'nin yeni bir siyasi harekete önderlik edeceği bilgisi ilk olarak Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'in 31 Temmuz 2020 tarihli yazısıyla gündeme geldi. Bayer, İnce'nin CHP kurultayından sonra parti kuracağını öne sürerken, İnce, kamuoyunun gündeminde yer bulan bu iddiaları 11 Ağustos günü yalanladı ve "şimdilik parti kurma niyeti olmadığını" söyledi.

İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül 2020’de Sivas’ta "Bin Günde Memleket Hareketi" adında siyasi bir hareket başlattı. 8 Aralık 2020 tarihinde, CHP'den ayrılacağını ve Memleket Hareketi'nin partileşeceğini açıkladı.

8 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuna bir basın toplantısı gerçekleştirerek CHP'den resmi olarak ayrıldı. 17 Mayıs 2021 tarihinde var olan Memleket Hareketi’ni Memleket Partisine dönüştürdü. 17 Mayıs 2021 itibarı ile partinin genel başkanıdır. 18 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği iddialarına ilişkin "Evet istiyorum. Açıklıyorum: aday adayıyım" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Adaylığı (2023)

Muharrem İnce, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. İnce'nin adaylığının resmiyet kazanabilmesi için 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında yüz bin seçmenin imzasını toplaması gerekmekteydi. 25 Mart 2023 tarihinde yüz bin imza toplayarak adaylık koşulunu sağladı.

11 Mayıs 2023 tarihinde ise Muharrem İnce, "45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı." diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

İncenin adaylıktan çekilmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." diyerek Muharrem İnce'ye kendilerine destek vermesi için çağrıda bulundu.

Özel Yaşamı

Balıkesirli coğrafya öğretmeni Ülkü İnce ile evlidir ve Salih Arda İnce adında bir oğlu vardır. Babası Şerif İnce 27 Mart 2016 tarihinde vefat etmiştir. Annesi Zekiye İnce'dir.

Tatanka adlı bir şiir kitabının yanı sıra, TBMM'deki izlenimlerini derlediği Buyurun Sayın İnce adlı bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Neden Hayır isimli kitabı da vardır.