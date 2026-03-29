Muhittin Böcek soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim döneminde aday olmak için rüşvet verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Antalya’da gözaltına alınıp İstanbul’a getirilen Muhittin Böcek’in iki şoförü tutuklanmıştı. Ardından gözaltına alınan çalışanı Yasin Yellice de İstanbul’a getirildi.

İstanbul Adliyesi’ne götürülen Yellice savcıya verdiği ifadesinden sonra “rüşvet vermek” suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

“BÖCEK’İN AKRABASI VE ANTALYA’YADAKİ DAVADA SANIK”

Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından hazırlanan tutuklamaya sevk yazısına göre; Yasin Yellice Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve halen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in akrabası ve mobil özel kalemi olarak çalışıyordu. Muhittin Böcek'in yargılandığı davada da sanık sıfatıyla yer alıyordu.

“MUHİTTİN BÖCEK İLE FERDİ ZEYREK MANİSA’DA GÖRÜŞTÜ”

Sevk yazısına göre Yasin Yellice, 15 Ocak 2024’te Muhittin Böcek ile Manisa iline gitti. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı. Bu görüşme öncesinde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in aracı Manisa girişinde bir benzin istasyonunda durdu.

“BENZİNLİKTE 15 DAKİKA”

Savcılığın sevk yazısına göre; şoförler dışarıda bekledi, Yasin Yellice ise Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte kaldı. Muhittin Böcek'in HTS kayıtları incelendiğinde Ferdi Zeyrek ile bu görüşmenin öncesinde bir irtibatı olmadığı tespit edildi. Ancak buluşma tarihinden kısa bir süre önce sık görüşmeye başladılar.

SAVCI: BAŞKA İLİN BAŞKAN ADAYINA DESTEK VERMEK HAYATIN AKIŞINA AYKIRI

Savcılık sevk yazısında, şüpheli ifadeleri ve o dönem kamuoyuna yansıyan bilgileri göz önünde bulundurduğunu belirterek, “Parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek' in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

“ANTALYA’DAKİ YARGILAMADA DA SANIK”

Sevk yazısında; Yasin Yellice’nin ifadesinde işinin doğası gereği belediye başkanının yanında bulunması gerektiğini söylediğine yer verildi. Savcılık bu ifadeyi doğru bulmadığını kaydetti. Sevk yazısında; Yasin Yellice’nin Muhittin Böcek'in en yakınındaki kişilerden biri olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ‘yolsuzluk’ fiillerinin bazılarına iştirak ettiği ifade edildi.

Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve sonrasında yapılan kovuşturmaya konu suçlama ve delillere göre belediye başkanlığı görevinden kaynaklanan imkan ve yetkileri kötüye kullanarak ‘yolsuzluk’ suçuna katıldığı iddia edildi. Bu hususlar ve şüpheli Muhittin Böcek' in adaylık sürecine konu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde rüşvet alma, rüşvet verme fiillerini işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğuna kanaat getiren savcı sevk yazısında şüpheli Yasin Yellice'nin de Muhittin Böcek'in bazı fiillerine iştirak ettiği noktasında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi oluştuğu belirtti. Tüm bu nedenlerle “rüşvet verme” suçundan tutuklanması talep edildi.

Fotoğraf: İHA