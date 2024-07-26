Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili Adli Tıp Kurumu, tıbbi belgeleri yeniden inceledi.

İHA'nın aktardığı habere göre, 10 Haziran 2024 tarihli yeni raporda, merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşürülme ve suikast ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine inceleme yapan Adli Tıp Genel Kurulu, 2011 yılındaki raporda geçen, "Kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar" ifadesini çürüttü.

Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesinin oy birliğiyle imzaladığı raporda, "Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz" denildi.

Konuyla ilgili Yazıcıoğlu'nun avukatlarının açıklama yapması bekleniyor.

Karbonmonoksit, solunduktan sonra akciğerler aracılığıyla kana geçer. Karbonmonoksit gazı kırmızı kan hücrelerinin içerisinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobine oksijenden ortalama 200 kat daha hızlı bağlanır. Karbonmonoksitin hemoglobinle birleşmesi sonucu karboksihemoglobin (COHb) oluşur.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.

Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalında düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki törende, Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun üzeri, sevenleri tarafından çiçeklerle donatıldı. Binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, memleketi Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cami, cadde, park, okul ve vakıflara verilerek yaşatılıyor.