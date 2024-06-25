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        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!

        Ordu'da, 37 yaşındaki muhtar Muhammet Ö., boşanma aşamasındaki eşi Hacer Ö. ile ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası olan aynı yaştaki Özkan Arslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 07:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:50
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        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
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        Ordu'da olay, dün sabah saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi.

        EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ

        Hayatını kaybeden Özkan Arslan, 37 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Özkan Arslan, 37 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti.

        MUHTAR İLE AZA TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan (37) ile karşılaştı. Muhammet Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı.

        SİLAHINI ÇEKTİ 8 EL ATEŞ ETTİ

        Tartışma sırasında Muhammet Ö., yanındaki tabancayı çekip Özkan’a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Özkan Arslan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Arslan, yaşamını yitirdi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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