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        Haberler Gündem Çevre Muhtar isyan etti: Kirletecekseniz gelmeyin | Son dakika haberleri

        Göletlerdeki çöpler muhtar isyan ettirdi: Kirletecekseniz gelmeyin

        Adana'nın Kozan ilçesindeki Alapınar ve Bekirce göletleri, pikniğe gelen vatandaşlar tarafından çöplüğe dönüştürüldü. Çevre sakinlerinin tepkisine neden olan çöpler, Kozan Belediyesi ekiplerince toplandı. "Kirletecekseniz gelmeyin" diyen mahalle muhtarı Salim Açıkgöz, çevre kirliliğine tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:39
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        Adana'nın Kozan ilçesinde doğal kaynak suyuna sahip Bekirce ve Alapınar göletlerinde yaz aylarında yaşanan çevre kirliliği, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

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        Kozan Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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        Gölet çevresi ve su altından 2 pikap çöp toplandı.

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        Mahalle muhtarı Salim Açıkgöz, vatandaşların gölet çevresini kirletmesine tepki göstererek, "Her yaz mahallemize serinlemeye ve piknik yapmaya gelen vatandaşlar ciddi kirliliğe neden oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız göletimizi temiz tutsunlar. Alkol alınmasını istemiyoruz. Çöp kutuları varken yol kenarlarına, köy içine çöplerin atılmasına karşıyız" dedi.

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        Muhtar Açıkgöz, "Burası bir doğa harikası, vatandaşlarımız elleriyle bu güzelliği köreltiyor. Temiz tutmayacaklarsa gelmesinler, alkol alacaklarsa hiç gelmesinler. Köyümüzü rahatsız etmesinler. Su bizim değil, Cenab-ı Allah'ın verdiği bir güzellik ama bu güzelliği kirletmeyelim" şeklinde konuştu.

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        Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise Kozan'ın bakir güzelliklere ev sahipliği yaptığı ilçede çevreci, doğaya sahip çıkan duyarlı vatandaşlar ile ülkeye örnek bir ilçe olması gerektiğini vurguladı.

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        Temizlik çalışmasına katılan belediye ekipleri ise göletin içinden ve çevresinden çok sayıda şişe, plastik ve poşet atıkları toplandığını belirterek, vatandaşları çevreyi temiz tutma konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

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        #çevre kirliliği
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