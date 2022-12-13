Kamyonette yapılan aramada, Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu ayrıca kan izleri görüldü. Çevrede yapılan incelemede Altun'dan ize rastlamayan ekipler, arama çalışma başlattı. Aramalar sonucu gece araca 2 kilometre uzaklıkta, köye bağlı Gobat mevkisinde Murat Altun'un cansız bedenine ulaşıldı.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Altun'un cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Jandarma ekiplerince genişletilen soruşturmada, muhtar Murat Altun'un en son birlikte olduğu tespit edilen, komşusu dahil 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ekipler de köyde birçok kişinin ifadelerine başvurdu.