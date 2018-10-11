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Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent hangi şirketlerde görev aldı?

Muhtar Kent, kariyerinde birçok farklı uluslararası firmada çalıştı ve üst düzey görevlerde bulundu. 1978 yılında bir gazete ilanı ile Coca Cola ile iş görüşmesine giden Muhtar Kent, göreve başladığı pozisyonda başarı merdivenini adım adım çıkmasını bilmiş ve şirketin CEO koltuğuna oturmayı başarmıştır. Peki, Muhtar Kent kimdir ve kaç yaşındadır?

11.10.2018 - 16:51 | Güncelleme:

Muhtar Kent, son olarak dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca Cola Company'de şirketin CEO pozisyonunda görev almıştı. Son derece başarı ve örnek bir kariyere sahip olan Muhtar Kent birçok farklı şirketlerde de görev aldı. İşte kariyeri, başarı öyküleri arasında yer alan Muhtar Kent'in hayatına dair önemli detaylar...

MUHTAR KENT KİMDİR?

Muhtar Kent, 1953 yılında New York’ta dünyaya geldi. Babası Necdet Kent dönemin Türkiye Başkonsolusuydu. Çocukluk yıllarında baba mesleği yüzünden New York, Bangkok, Hindistan ve Tahran’da yaşadı. Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdi. Sıra üniversiteye gelince babası doktor olmasını istemesine rağmen İngiltere’de Hull Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Bir gazete ilanı üzerine 1978 yılında Coca-Cola’da iş görüşmesine gitti ve böylelikle bir Türk yöneticinin dünyada en tepe noktaya gelişinin hikayesi de başladı.

Satış ve pazarlamadan çeşitli departmanlardaki müdürlüğe kadar 1999 yılına dek dünyanın çeşitli noktalarında çeşitli görevlerde bulundu. 1999-2005 arası Efes İçecek Grubu’nda başkanlık görevini üstlendi. 29 yıl önce kariyerine başladığı Coca-Cola şirketine 2005 yılında Coca-Cola’nın efsane yöneticisi ve CEO’su Neville Isdell’in isteği üzerine Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Doğu Grup Başkanlığı göreviyle geri döndü.

Şirketin önemli uluslar arası pazarlarda elde ettiği büyüme performansına liderlik etti. 2006 yılında da Coca-Cola International’ın İcra Başkanlığı’na getirildi. Isdell, şirketin 2006 yılında elde ettiği büyümenin yüzde 95’inin Muhtar Kent’in yönettiği pazarlardan geldiğine dikkat çekerek “Muhtar Kent hızlı sonuç alma, şişeleyici ortaklarımızla uyum içinde çalışma ve disiplin konularında çok tecrübeli ve başarılı bir yönetici. Bu nedenle uzun dönemli büyümemiz ve stratejik kararlarımızı uygulamak üzere yönetim kuruluyla birlikte kendisinden bu yeni liderlik rolünü üstlenmesini istedik” dedi.

1 Temmuz 2008 itibarıyla Coca Cola'nın CEO'su görevine atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı secimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın eski yönetim kurulu başkanı Neville Isdell'in (65) yerini alarak Coca-Cola 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu.
 
Muhtar Kent, 2016 yılında Coca Cola'daki CEO görevini bırakmış ve aynı şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaya başlamıştır.

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