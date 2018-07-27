Köy ve mahallelerin idari işlerini yürütmek için seçilen kişilere muhtar denir. Muhtarın başlıca görevleri, nüfus kağıdı işlemlerini gerçekleştirmek, kanunların halka anlatılması, mahallenin sakinliğini korumak, vergi toplama işlemleri için yol göstermek, yeşil kart almaya yardım etmek, sandık seçim listelerini askıya çıkarmak, askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini askıya asmak, tebligatların iletilmesini sağlamak ve cadde sokak adları için kontroller gerçekleştirmektir.

MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Muhtarlıklar, hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğlen 12:00'a kadar dema eder. 12:00-13:00 arasında bir saatlik öğle molası verir ve ardından 13:00'da tekrar başlayan mesai 17:00'a kadar devam eder. Muhtarlıklar Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı Muhtarlıklar Cumartesi de açık olmaktadır. Muhtarlıklar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır.

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