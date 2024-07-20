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        Haberler Bilgi Magazin Muhteşem Yedili filminin konusu nedir? Muhteşem Yedili filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Muhteşem Yedili filminin konusu nedir? Muhteşem Yedili filmi oyuncuları kimler?

        Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven) filmi bu akşam beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Muhteşem Yedili filmi, usta yönetmen Akira Kurosawa tarafından 1954 yılında gösterime giren 'Yedi Samuray' filminin yeniden çevrimi olarak 2016 yılında vizyona girmiştir. İşte Muhteşem Yedili filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:30
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        Muhteşem Yedili filmi 20 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Nic Pizzolatto, Richard Wenk tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Antoine Fuqua üstlenmektedir. Peki, "Muhteşem Yedili filminin konusu nedir? Muhteşem Yedili filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Muhteşem Yedili filmi hakkında tüm merak edilenler...

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        MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Rose Krick ismiyle bilinen bir kasaba sanayici Bartholomew Bogue'un kuşatması altında kalmışken kasabanın sakinler başlarında kelle avcısı Sam Chisolm'un bulunduğu yedi hayduttan yardım sağlarlar. Haydutlar bekledikleri şiddetli yüzleşmeye hazırlık yaparken kasabayı korurlar. Ancak yedi haydut kasaba sakinleriyle tanışma üzerindeyken kendilerini bir savaşın içinde bulurlar.

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        MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Denzel Washington

        Chris Pratt

        Ethan Hawke

        Vincent D'Onofrio

        Byung-hun Lee

        Manuel Garcia-Rulfo

        Martin Sensmeier

        Peter Sarsgaard

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