Müjdat Gezen: Sağlığım çok iyi değil ama düzelir

Başrollerini Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen'in paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali', geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi'ndeki gösteriminde gergin anlara sahne oldu.

Bir izleyicinin sahneyi net şekilde göremediğini belirterek sahneye çıkması üzerine Müjdat Gezen ile arasında bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek, sahneyi terk etti ve kulise gitti.

Gezen, organizatöre de sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: Tiyatro böyle olmaz; izleyici para verip göremiyorsa haklıdır. Ben de bu tiyatronun bir çalışanıyım. Ön sıraya kolsuz plastik sandalyeler konmuş, böyle bir şey olamaz.

Sanatçının aniden rahatsızlanması üzerine ekip arkadaşları izleyicilerden özür dileyerek gösterinin sonlandırıldığını duyurdu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Gezen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Müjdat Gezen, bu akşam sahnelenecek 'Gırgıriye Müzikali' öncesinde görüntülendi. Salona gelen Gezen, Uğur Dündar ile birlikte koltuklara tek tek oturarak seyirci açısını test etti. Plastik sandalyeler yerine daha konforlu koltuklar yerleştirildi.

"SEYİRCİNİN OLMADIĞI BİR TİYATRO DÜŞÜNEBİLİR MİSİNİZ?"

Konuyla ilgili açıklama yapan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı: Sağlığım çok iyi değil ama düzelir. Organizatör arkadaşlar kongre salonu kiralamışlar; ancak kongre salonu düzayak olduğu için iki koltuk arkada oturanlar sahneyi göremiyor. Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünebilir misiniz? Ben bu işin oyuncusuyum, yazarıyım, yönetmeniyim. Seyircilerin 20 tanesi bana sandalye kaldırıp tepki gösterirse bu iş yürümez.

"SAHNEYE ÇIKIP OYNAYACAĞIZ"

Neyse ki iyi niyetle davranıp kırmızı koltuklar getirmişler, tiyatro onları kurmuş. "Parayı iade ediyoruz; istiyorsanız girin bedava seyredin" demişler. Bana ne ister bedava olsun ister paralı... Sahneye çıkacağız, yine "Göremiyoruz" derlerse; az evvel de söylediğim gibi bu işin patronu olan iki genci çağıracağım, "Cevap versinler size" diyeceğim. Sahneye çıkıp oynayacağız ama beş tane bile seyirci şikâyet etse, o beş kişi de insan değil mi?