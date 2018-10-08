Öne Çıkanlar
Müjdat Yetkiner kimdir?
Futbol
Haberler > Futbol

Müjdat Yetkiner kimdir? Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner kimdir?

Müjdat Yetkiner, kariyerindeki 15 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası 3. Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı. Futbolculuk döneminde taraftar arasında miço lakabı ile tanınan Müjdat Yetkiner, Başkan Ali Koç'a küfür ettiği iddialarına cevap verdi. İşte detaylar...

08 Ekim 2018 Pazartesi, 10:20 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin, efsanevi isimlerinden olan ve futbolu bıraktıktan sonra kulüpte altyapı sorumlusu göreviyle çalışan Yetkiner, Ali Koç'a küfür ettiğine dair iddialar hakkında Beyaz Tv'de açıklama yaptı.

İşte Müjdat Yetkiner'in açıklaması

Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldım. Beni kimse Fenerbahçe Kulübünden tasfiye edemez.

''Aziz Yıldırımı satmadım. Satamazdım. Benim liderimdi. Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi günü ben kulübe gelmedim. Randevu talep ettim başkandan. Ben bıraktım, biz kaybettik. Bundan sonra Ali Koç kulübü yönetsin, biz de yardımcı oluruz'' dedim

MÜJDAT YETKİNER KİMDİR?

Müjdat Yetkiner, 16 Kasım 1961'de İstanbul'da doğdu. Eski Türk Milli Futbolcu. Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcudur. Altınmızrak Spor Kulübü'nün altyapısında yetişen Yetkiner, 1980-1981-1994-1995 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giydi.Futbolculuk döneminde taraftar arasında miço lakabı ile tanındı. 1982-1983, 1984-1985 ve 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin ilk on birinde yer aldı. 763 maçta oynayarak kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.Aynı şekilde Birinci Lig'de 429 kere forma giyerek bu alandaki rekora da sahip oldu.Oynadığı 429 1. lig maçında 23 gol atıp, 44 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Kariyerindeki 15 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası 3. Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı.

Toplamda 42 kere millî takıma çağrılmış olup 26 Kere A Milli, 10 kere 21 yaş altı, 6 kere de 18 yaş altı millî takım forması giydi.1995'te futbolu bırakmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER