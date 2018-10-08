Müjdat Yetkiner kimdir?

Fenerbahçe'nin, efsanevi isimlerinden olan ve futbolu bıraktıktan sonra kulüpte altyapı sorumlusu göreviyle çalışan Yetkiner, Ali Koç'a küfür ettiğine dair iddialar hakkında Beyaz Tv'de açıklama yaptı.

İşte Müjdat Yetkiner'in açıklaması

Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldım. Beni kimse Fenerbahçe Kulübünden tasfiye edemez.

''Aziz Yıldırımı satmadım. Satamazdım. Benim liderimdi. Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi günü ben kulübe gelmedim. Randevu talep ettim başkandan. Ben bıraktım, biz kaybettik. Bundan sonra Ali Koç kulübü yönetsin, biz de yardımcı oluruz'' dedim

MÜJDAT YETKİNER KİMDİR?

Müjdat Yetkiner, 16 Kasım 1961'de İstanbul'da doğdu. Eski Türk Milli Futbolcu. Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcudur. Altınmızrak Spor Kulübü'nün altyapısında yetişen Yetkiner, 1980-1981-1994-1995 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giydi.Futbolculuk döneminde taraftar arasında miço lakabı ile tanındı. 1982-1983, 1984-1985 ve 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin ilk on birinde yer aldı. 763 maçta oynayarak kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.Aynı şekilde Birinci Lig'de 429 kere forma giyerek bu alandaki rekora da sahip oldu.Oynadığı 429 1. lig maçında 23 gol atıp, 44 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Kariyerindeki 15 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası 3. Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı.

Toplamda 42 kere millî takıma çağrılmış olup 26 Kere A Milli, 10 kere 21 yaş altı, 6 kere de 18 yaş altı millî takım forması giydi.1995'te futbolu bırakmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ