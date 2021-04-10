Türk sinemasının yıldız isimlerin biri olan Müjde Ar araştırılıyor. Türk sinemasında kadın kimliğine ve kadın cinselliğine getirdiği farklı bakış açılarıyla hem dönemine hem sinema tarihine damga vuran Müjde Ar'ın hayatı ve ailesi merak konusu oldu. Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar'ın annesi, babası kardeşleri kim?

MÜJDE AR'IN ANNESİ, KARDEŞİ, BABASI KİM?

Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocukları olarak dünyaya geldi, Mehtap Ar'ın da ablasıdır.

MÜJDE AR KİMDİR?

Müjde Ar 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Bugün 66 yaşında olan usta oyuncu Müjde Ar özellikle, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır.

MÜJDE AR HAYATI

Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı, Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.

1980'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Deli Kan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek, gitgide, cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Bu dönemdeki filmleri arasında Göl (1982),Şalvar Davası (1983),Dağınık Yatak (1984),Fahriye Abla (1984),Dul Bir Kadın (1985),Adı Vasfiye (1985),Kupa Kızı (1986),Aaah Belinda (1986),Teyzem (1986),Asılacak Kadın (1986),Afife Jale (1987) ve Arabesk (1988) sayılabilir.

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Ağır Roman'da (1997) Tina karakterini, Sinan Çetin'in yönettiği, 2000 yapımı Komser Şekspir'de emektar bir hayat kadınını, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise yaşına göre olgun davranmayan oğlu Ali'yi evlendirmeye çalışan İffet karakterini canlandırdı.

Müjde Ar, 40 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, Osman F. Seden, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar Sabuncu, Mustafa Altıoklar ve Serdar Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.

Adı Vasfiye ve Aaah Belinda filmlerindeki oyunuyla 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Yolcu filmindeki rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1997 yılında düzenlenen 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2008 yılında düzenlenen 35. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü'nü kazanmıştır.

2007 ile 2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yaptı.

MÜJDE AR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Uzun yıllar müzisyen Attila Özdemiroğlu ile beraberlik yaşamış olan Ar, 2005'ten beri siyasetçi Ercan Karakaş ile evlidir.

MÜJDE AR FİLMLERİ

Bozkırda Deniz Kabuğu (2009) - Salur Hoca

Kilit (2007) - Afife Jale

Eğreti Gelin (2004) - İffet

Komser Şekspir (2000) - Deniz

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000) - Aynur



Ağır Roman (1997) - Tina

Yolcu (1994) - İstasyon şefinin karısı

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) - Konuk oyuncu

Arabesk (1988) - Müjde

Kaçamak (1987) - Suna

Afife Jale (1987) - Afife Jale

Aaah Belinda (1986) - Serap

Asiye Nasıl Kurtulur (1986) - Asiye

Kupa Kızı (1986) - Nilgün

Asılacak Kadın (1986) - Melek

Teyzem (1986) - Üftade

Dul Bir Kadın (1985) - Suna

Adı Vasfiye (1985) - Vasfiye

Fahriye Abla (1984) - Fahriye

Gizli Duygular (1984) - Ayşen

Dağınık Yatak (1984) - Benli Meryem

Şalvar Davası (1983) - Elif

Güneşin Tutulduğu Gün (1983) - Sevgi

Aile Kadını (1983) - Pınar

Göl (1982) - Nalan

İffet (1982) - İffet

Ah Güzel İstanbul (1981) - Cevahir

Deli Kan (1981) - Zekiye

Feryada Gücüm Yok (1981) - Müge

Çirkinler De Sever (1981) - Müjde

Kır Gönlünün Zincirini (1980)- Ebru

Aşkı Ben Mi Yarattım (1979) - Mehtap

Şahit (1978)

Güneşten de Sıcak (1978) - Arzu

Kaybolan Yıllar (1978) - Çiğdem

Töre (1978) - Zeynep

Uyanış (1978) - Suzan

Kibar Feyzo (1978) - Gülo

Sarmaş Dolaş (1977) - Mine

Vahşi Sevgili (1977) - Fadime

Lanet / İlenç (1977) - Sibel

Nehir (1977) - Hümeyra

Günahın Bedeli / Tokat (1977) - Banu

Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977) - Sevil

Gülen Gözler (1977) - İsmet

Tatlı Kaçık (1977) - Gül

Deli Gibi Sevdim (1976) - Zeynep

Selam Dostum (1976) - Ayşe

Taşra Kızı (1976) - Macide

Mağlup Edilemeyenler (1976) - Aysel

Öyle Olsun (1976) - Alev

Adalı Kız (1976) - Eda

Gel Barışalım (1976) - Ümran

Tosun Paşa (1976) - Leyla

Köçek (1975) - Caniko

Babacan (1975) - Ebru

Baldız (1975) - Naciye Arnamus

Batsın Bu Dünya (1975) - Seher

Pisi Pisi (1975) - Ayşin

Sayılı Kabadayılar (1974) - Sanem

MÜJDE AR DİZİLERİ

Şahsiyet (2018)

Aşk Ekmek Hayaller (2013)

Benim Annem Bir Melek (2009) - Müjde Ar

Kuşdili (2006) - Asiye

Ayın Yıldızı (2006) - Asiye

Serseri Aşıklar (2003) - Nevin

Alacakaranlık (2003) - Nermin

Karakolda Ayna Var (2000) - Cemile

Aşk-ı Memnu (1975) - Bihter