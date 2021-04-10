Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar'ın annesi, babası kardeşleri kim?

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Müjde Ar sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ı kaybettiğini takipçileriyle paylaştı. Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar'ın annesi, babası kardeşleri kim?

Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar'ın annesi, babası kardeşleri kim?

Türk sinemasının yıldız isimlerin biri olan Müjde Ar araştırılıyor. Türk sinemasında kadın kimliğine ve kadın cinselliğine getirdiği farklı bakış açılarıyla hem dönemine hem sinema tarihine damga vuran Müjde Ar'ın hayatı ve ailesi merak konusu oldu. Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar'ın annesi, babası kardeşleri kim?

MÜJDE AR'IN ANNESİ, KARDEŞİ, BABASI KİM?

Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocukları olarak dünyaya geldi, Mehtap Ar'ın da ablasıdır.

MÜJDE AR KİMDİR?

Müjde Ar 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Bugün 66 yaşında olan usta oyuncu Müjde Ar özellikle, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır.

MÜJDE AR HAYATI

Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı, Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.

1980'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Deli Kan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek, gitgide, cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Bu dönemdeki filmleri arasında Göl (1982),Şalvar Davası (1983),Dağınık Yatak (1984),Fahriye Abla (1984),Dul Bir Kadın (1985),Adı Vasfiye (1985),Kupa Kızı (1986),Aaah Belinda (1986),Teyzem (1986),Asılacak Kadın (1986),Afife Jale (1987) ve Arabesk (1988) sayılabilir.

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Ağır Roman'da (1997) Tina karakterini, Sinan Çetin'in yönettiği, 2000 yapımı Komser Şekspir'de emektar bir hayat kadınını, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise yaşına göre olgun davranmayan oğlu Ali'yi evlendirmeye çalışan İffet karakterini canlandırdı.

Müjde Ar, 40 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, Osman F. Seden, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar Sabuncu, Mustafa Altıoklar ve Serdar Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.

Adı Vasfiye ve Aaah Belinda filmlerindeki oyunuyla 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Yolcu filmindeki rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1997 yılında düzenlenen 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2008 yılında düzenlenen 35. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü'nü kazanmıştır.

2007 ile 2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yaptı.

MÜJDE AR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Uzun yıllar müzisyen Attila Özdemiroğlu ile beraberlik yaşamış olan Ar, 2005'ten beri siyasetçi Ercan Karakaş ile evlidir.

MÜJDE AR FİLMLERİ

Bozkırda Deniz Kabuğu (2009) - Salur Hoca
Kilit (2007) - Afife Jale
Eğreti Gelin (2004) - İffet
Komser Şekspir (2000) - Deniz
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000) - Aynur


Ağır Roman (1997) - Tina
Yolcu (1994) - İstasyon şefinin karısı
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) - Konuk oyuncu
Arabesk (1988) - Müjde
Kaçamak (1987) - Suna
Afife Jale (1987) - Afife Jale
Aaah Belinda (1986) - Serap
Asiye Nasıl Kurtulur (1986) - Asiye
Kupa Kızı (1986) - Nilgün
Asılacak Kadın (1986) - Melek
Teyzem (1986) - Üftade
Dul Bir Kadın (1985) - Suna
Adı Vasfiye (1985) - Vasfiye
Fahriye Abla (1984) - Fahriye
Gizli Duygular (1984) - Ayşen
Dağınık Yatak (1984) - Benli Meryem
Şalvar Davası (1983) - Elif
Güneşin Tutulduğu Gün (1983) - Sevgi
Aile Kadını (1983) - Pınar
Göl (1982) - Nalan
İffet (1982) - İffet
Ah Güzel İstanbul (1981) - Cevahir
Deli Kan (1981) - Zekiye
Feryada Gücüm Yok (1981) - Müge
Çirkinler De Sever (1981) - Müjde
Kır Gönlünün Zincirini (1980)- Ebru
Aşkı Ben Mi Yarattım (1979) - Mehtap
Şahit (1978)
Güneşten de Sıcak (1978) - Arzu
Kaybolan Yıllar (1978) - Çiğdem
Töre (1978) - Zeynep
Uyanış (1978) - Suzan
Kibar Feyzo (1978) - Gülo
Sarmaş Dolaş (1977) - Mine
Vahşi Sevgili (1977) - Fadime
Lanet / İlenç (1977) - Sibel
Nehir (1977) - Hümeyra
Günahın Bedeli / Tokat (1977) - Banu
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977) - Sevil
Gülen Gözler (1977) - İsmet
Tatlı Kaçık (1977) - Gül
Deli Gibi Sevdim (1976) - Zeynep
Selam Dostum (1976) - Ayşe
Taşra Kızı (1976) - Macide
Mağlup Edilemeyenler (1976) - Aysel
Öyle Olsun (1976) - Alev
Adalı Kız (1976) - Eda
Gel Barışalım (1976) - Ümran
Tosun Paşa (1976) - Leyla
Köçek (1975) - Caniko
Babacan (1975) - Ebru
Baldız (1975) - Naciye Arnamus
Batsın Bu Dünya (1975) - Seher
Pisi Pisi (1975) - Ayşin
Sayılı Kabadayılar (1974) - Sanem

MÜJDE AR DİZİLERİ

Şahsiyet (2018)
Aşk Ekmek Hayaller (2013)
Benim Annem Bir Melek (2009) - Müjde Ar
Kuşdili (2006) - Asiye
Ayın Yıldızı (2006) - Asiye
Serseri Aşıklar (2003) - Nevin
Alacakaranlık (2003) - Nermin
Karakolda Ayna Var (2000) - Cemile
Aşk-ı Memnu (1975) - Bihter

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırmızı Oda Miço kimdir, kim oynuyor? Kırmızı Oda Miço Miraç Altan Çuhadar kimdir, kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİKırmızı Oda Miço kimdir, kim oynuyor?
DMX kimdir, neden öldü? Ünlü rapçi DMX hastalığı neydi? DMX ölüm sebebi...
BİYOGRAFİDMX kimdir, neden öldü?
İngiltere Prensi Philip neden öldü? Prens Philip kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Biyografisi
BİYOGRAFİİngiltere Prensi Philip neden öldü?
Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında? Survivor Merve Aydın estetikli hali
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları ve dizileri
BİYOGRAFİGülseren Budayıcıoğlu kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye'yi oynayan Hülya Darcan kimdir, kaç yaşınd
BİYOGRAFİBir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir?
Selma Ergeç kimdir? Selma Ergeç kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİSelma Ergeç kimdir?
Survivor Steven kimdir? Survivor Steven Salam nereli, kaç yaşında? Wakanda nedir, ne demek?
BİYOGRAFİSurvivor Steven kimdir?
Hande Ataizi kaç yaşında? Hande Ataizi kimdir?
BİYOGRAFİHande Ataizi kimdir?
Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? Feyyaz Şerifoğlu kimdir?
BİYOGRAFİFeyyaz Şerifoğlu kimdir?