Türk sinemasının yıldız isimlerin biri olan Müjde Ar araştırılıyor. Türk sinemasında kadın kimliğine ve kadın cinselliğine getirdiği farklı bakış açılarıyla hem dönemine hem sinema tarihine damga vuran Müjde Ar'ın hayatı ve ailesi merak konusu oldu. Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar'ın annesi, babası kardeşleri kim?
MÜJDE AR'IN ANNESİ, KARDEŞİ, BABASI KİM?
Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocukları olarak dünyaya geldi, Mehtap Ar'ın da ablasıdır.
MÜJDE AR KİMDİR?
Müjde Ar 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Bugün 66 yaşında olan usta oyuncu Müjde Ar özellikle, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır.
MÜJDE AR HAYATI
Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı, Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.
1980'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Deli Kan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek, gitgide, cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Bu dönemdeki filmleri arasında Göl (1982),Şalvar Davası (1983),Dağınık Yatak (1984),Fahriye Abla (1984),Dul Bir Kadın (1985),Adı Vasfiye (1985),Kupa Kızı (1986),Aaah Belinda (1986),Teyzem (1986),Asılacak Kadın (1986),Afife Jale (1987) ve Arabesk (1988) sayılabilir.
Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Ağır Roman'da (1997) Tina karakterini, Sinan Çetin'in yönettiği, 2000 yapımı Komser Şekspir'de emektar bir hayat kadınını, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise yaşına göre olgun davranmayan oğlu Ali'yi evlendirmeye çalışan İffet karakterini canlandırdı.
Müjde Ar, 40 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, Osman F. Seden, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar Sabuncu, Mustafa Altıoklar ve Serdar Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.
Adı Vasfiye ve Aaah Belinda filmlerindeki oyunuyla 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Yolcu filmindeki rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1997 yılında düzenlenen 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2008 yılında düzenlenen 35. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü'nü kazanmıştır.
2007 ile 2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yaptı.
MÜJDE AR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Uzun yıllar müzisyen Attila Özdemiroğlu ile beraberlik yaşamış olan Ar, 2005'ten beri siyasetçi Ercan Karakaş ile evlidir.
MÜJDE AR FİLMLERİ
Bozkırda Deniz Kabuğu (2009) - Salur Hoca
Kilit (2007) - Afife Jale
Eğreti Gelin (2004) - İffet
Komser Şekspir (2000) - Deniz
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000) - Aynur
Ağır Roman (1997) - Tina
Yolcu (1994) - İstasyon şefinin karısı
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) - Konuk oyuncu
Arabesk (1988) - Müjde
Kaçamak (1987) - Suna
Afife Jale (1987) - Afife Jale
Aaah Belinda (1986) - Serap
Asiye Nasıl Kurtulur (1986) - Asiye
Kupa Kızı (1986) - Nilgün
Asılacak Kadın (1986) - Melek
Teyzem (1986) - Üftade
Dul Bir Kadın (1985) - Suna
Adı Vasfiye (1985) - Vasfiye
Fahriye Abla (1984) - Fahriye
Gizli Duygular (1984) - Ayşen
Dağınık Yatak (1984) - Benli Meryem
Şalvar Davası (1983) - Elif
Güneşin Tutulduğu Gün (1983) - Sevgi
Aile Kadını (1983) - Pınar
Göl (1982) - Nalan
İffet (1982) - İffet
Ah Güzel İstanbul (1981) - Cevahir
Deli Kan (1981) - Zekiye
Feryada Gücüm Yok (1981) - Müge
Çirkinler De Sever (1981) - Müjde
Kır Gönlünün Zincirini (1980)- Ebru
Aşkı Ben Mi Yarattım (1979) - Mehtap
Şahit (1978)
Güneşten de Sıcak (1978) - Arzu
Kaybolan Yıllar (1978) - Çiğdem
Töre (1978) - Zeynep
Uyanış (1978) - Suzan
Kibar Feyzo (1978) - Gülo
Sarmaş Dolaş (1977) - Mine
Vahşi Sevgili (1977) - Fadime
Lanet / İlenç (1977) - Sibel
Nehir (1977) - Hümeyra
Günahın Bedeli / Tokat (1977) - Banu
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977) - Sevil
Gülen Gözler (1977) - İsmet
Tatlı Kaçık (1977) - Gül
Deli Gibi Sevdim (1976) - Zeynep
Selam Dostum (1976) - Ayşe
Taşra Kızı (1976) - Macide
Mağlup Edilemeyenler (1976) - Aysel
Öyle Olsun (1976) - Alev
Adalı Kız (1976) - Eda
Gel Barışalım (1976) - Ümran
Tosun Paşa (1976) - Leyla
Köçek (1975) - Caniko
Babacan (1975) - Ebru
Baldız (1975) - Naciye Arnamus
Batsın Bu Dünya (1975) - Seher
Pisi Pisi (1975) - Ayşin
Sayılı Kabadayılar (1974) - Sanem
MÜJDE AR DİZİLERİ
Şahsiyet (2018)
Aşk Ekmek Hayaller (2013)
Benim Annem Bir Melek (2009) - Müjde Ar
Kuşdili (2006) - Asiye
Ayın Yıldızı (2006) - Asiye
Serseri Aşıklar (2003) - Nevin
Alacakaranlık (2003) - Nermin
Karakolda Ayna Var (2000) - Cemile
Aşk-ı Memnu (1975) - Bihter
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