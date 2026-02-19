Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mukabele ne zaman, saat kaçta? 2026 Ramazan ayı mukabelesi saatleri ve kanal listesi

        Mukabele ne zaman, saat kaçta? 2026 Ramazan ayı mukabelesi saatleri ve kanal listesi

        Ramazan ayının ilk günü Mukabele saatleri ve kanalları araştırılmaya başlandı. Mukabelede genellikle bir kişi (çoğunlukla imam veya hafız) Kur'an okur, cemaat de dinleyerek onu takip eder. Amaç, Ramazan boyunca Kur'an'ı baştan sona hatmetmektir. Mukabele yayınlanan kanalların başında TRT1, Kanal 7, Diyanet TV bulunuyor. Peki, Ramazan Mukabelesi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 Ramazan mukabelesi saatleri, kanalları, programları hakkında bilgi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 09:25 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mukabele saatleri, Ramazan'ın gelmesiyle en çok araştırılan konulardan biri oldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca mukabele takibi yapmak isteyenler mukabelenin yapıldığı kanalları takip ediyor. Mübarek Ramazan ayı içerisinde mukabeleler kanallar aracılığıyla da takip edilebiliyor. Peki Mukabele ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 Ramazan ayı mukabelesi saatleri ve kanal listesi

        2

        MUKABELE KANALLARI VE SAATLERİ 2026

        Ramazan ayında birçok televizyon ve dijital platform mukabele yayınları yapar. Bu yayınlar özellikle camiye gidemeyenler, çalışanlar veya evden takip etmek isteyenler için kolaylık sağlar. Yayınlanan kanalların başında TRT1, Kanal 7, Diyanet TV bulunuyor.

        TRT 1 MUKABELE SAATİ 2026

        Her Ramazan, gönülleri huzurla dolduran mukabele geleneği, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta. Mukabele TRT 1'de her gün saat 06.25'da yayınlanacak

        3

        TVNET MUKABELE SAATİ 2026

        TVNET’te de mukabele her sene Ramazan ayı boyunca yayınlanıyor. Bu yıl da Ramazan mukabelesi, saat 06.00'da TVNET ekranlarından takip edilebilecek.

        4

        DİYANET TV MUKABELE SAATİ 2026

        Ramazan ayı mukabelesi, Diyanet TV ekranlarından takip edilebiliyor. Mukabele, Diyanet TV ekranlarında her gün saat 15.00'te yayınlanıyor. Aynı zamanda her sabah saat 06:25'te mukabeleyi Diyanet TV'den takip etmek de mümkün oluyor.

        5

        KANAL 7 MUKABELE SAATİ

        Kanal 7’de de mukabele her sene Ramazan ayı boyunca yayınlanıyor. Bu yıl da Ramazan mukabelesi, saat 06.00'da Kanal 7 ekranlarından takip edilebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        5 işsizden 1’i sanayiden
        5 işsizden 1’i sanayiden
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor