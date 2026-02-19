Mukabele ne zaman, saat kaçta? 2026 Ramazan ayı mukabelesi saatleri ve kanal listesi
Ramazan ayının ilk günü Mukabele saatleri ve kanalları araştırılmaya başlandı. Mukabelede genellikle bir kişi (çoğunlukla imam veya hafız) Kur'an okur, cemaat de dinleyerek onu takip eder. Amaç, Ramazan boyunca Kur'an'ı baştan sona hatmetmektir. Mukabele yayınlanan kanalların başında TRT1, Kanal 7, Diyanet TV bulunuyor. Peki, Ramazan Mukabelesi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 Ramazan mukabelesi saatleri, kanalları, programları hakkında bilgi
MUKABELE KANALLARI VE SAATLERİ 2026
Ramazan ayında birçok televizyon ve dijital platform mukabele yayınları yapar. Bu yayınlar özellikle camiye gidemeyenler, çalışanlar veya evden takip etmek isteyenler için kolaylık sağlar. Yayınlanan kanalların başında TRT1, Kanal 7, Diyanet TV bulunuyor.
TRT 1 MUKABELE SAATİ 2026
Her Ramazan, gönülleri huzurla dolduran mukabele geleneği, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta. Mukabele TRT 1'de her gün saat 06.25'da yayınlanacak
TVNET MUKABELE SAATİ 2026
TVNET’te de mukabele her sene Ramazan ayı boyunca yayınlanıyor. Bu yıl da Ramazan mukabelesi, saat 06.00'da TVNET ekranlarından takip edilebilecek.
DİYANET TV MUKABELE SAATİ 2026
Ramazan ayı mukabelesi, Diyanet TV ekranlarından takip edilebiliyor. Mukabele, Diyanet TV ekranlarında her gün saat 15.00'te yayınlanıyor. Aynı zamanda her sabah saat 06:25'te mukabeleyi Diyanet TV'den takip etmek de mümkün oluyor.
KANAL 7 MUKABELE SAATİ
Kanal 7’de de mukabele her sene Ramazan ayı boyunca yayınlanıyor. Bu yıl da Ramazan mukabelesi, saat 06.00'da Kanal 7 ekranlarından takip edilebilecek.