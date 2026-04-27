MUKADDERAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mukadderat, eşinin vefatından kısa bir süre sonra hayatına yeni bir yön verme kararı alan Sultan’ın hikayesini anlatıyor. Anadolu’nun muhafazakar bir kasabasında yaşayan Sultan, yalnız kalmaktan korktuğu için değil, hayatının geri kalanını başkalarının belirlediği sınırlar içinde geçirmek istemediği için yeniden evlenmeye karar verir. Ancak bu karar, hem çocukları hem de çevresi tarafından şaşkınlıkla ve tepkiyle karşılanır. Film, Sultan’ın bu "kendi kaderini tayin etme" yolculuğunda karşılaştığı toplumsal baskıları, aile içi dinamikleri ve kadının toplumdaki yerini trajikomik bir dille ele alıyor.