Erdi Işık'ın kaleme aldığı film, Nadim Güç tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Film, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesi anlatılıyor.
Başrollerini Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant'ın paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Kastamonu'nun Cide ilçesinin küçük bir mahallesinden beyaz perdeye taşınan "Mukadderat" filmi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile dikkat çekiyor.
MUKADDERAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mukadderat, eşinin vefatından kısa bir süre sonra hayatına yeni bir yön verme kararı alan Sultan’ın hikayesini anlatıyor. Anadolu’nun muhafazakar bir kasabasında yaşayan Sultan, yalnız kalmaktan korktuğu için değil, hayatının geri kalanını başkalarının belirlediği sınırlar içinde geçirmek istemediği için yeniden evlenmeye karar verir. Ancak bu karar, hem çocukları hem de çevresi tarafından şaşkınlıkla ve tepkiyle karşılanır. Film, Sultan’ın bu "kendi kaderini tayin etme" yolculuğunda karşılaştığı toplumsal baskıları, aile içi dinamikleri ve kadının toplumdaki yerini trajikomik bir dille ele alıyor.
MUKADDERAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Nur Sürer
Aslıhan Gürbüz
Osman Sonant
Cem Zeynel Kılıç
Osman Alkaş
Sacide Taşaner