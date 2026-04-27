Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Mukadderat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mukadderat ne zaman, nerede çekildi?

        Mukadderat filmi, beyaz perdenin ardından 27 Nisan Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erdi Işık'ın kaleme aldığı film, Nadim Güç tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Film, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesi anlatılıyor. Peki, Mukadderat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mukadderat nerede çekildi? İşte Mukadderat filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mukadderat filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant'ın paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Kastamonu'nun Cide ilçesinin küçük bir mahallesinden beyaz perdeye taşıyan "Mukadderat" filmi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile dikkat çekiyor. Peki, Mukadderat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mukadderat ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

        2

        MUKADDERAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Mukadderat, eşinin vefatından kısa bir süre sonra hayatına yeni bir yön verme kararı alan Sultan’ın hikayesini anlatıyor. Anadolu’nun muhafazakar bir kasabasında yaşayan Sultan, yalnız kalmaktan korktuğu için değil, hayatının geri kalanını başkalarının belirlediği sınırlar içinde geçirmek istemediği için yeniden evlenmeye karar verir. Ancak bu karar, hem çocukları hem de çevresi tarafından şaşkınlıkla ve tepkiyle karşılanır. Film, Sultan’ın bu "kendi kaderini tayin etme" yolculuğunda karşılaştığı toplumsal baskıları, aile içi dinamikleri ve kadının toplumdaki yerini trajikomik bir dille ele alıyor.

        3

        MUKADDERAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Nur Sürer

        Aslıhan Gürbüz

        Osman Sonant

        Cem Zeynel Kılıç

        Osman Alkaş

        Sacide Taşaner

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
