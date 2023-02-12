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Haberler Gündem Eğitim Tarih Mukan Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Mukan Kağan Hangi Devletin Hükümdarıdır?
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Mukan Kağan kimdir, tarihte önemi nedir? Mukan Kağan hangi devletin hükümdarıdır?

Türk tarihinin en önemli liderlerinden biri olarak öne çıkan Mukan Kağan; Göktürk Devleti’ni bölgesinde güçlü bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Çin kaynaklarında Juan-Juan olarak geçen Avarlar ile büyük mücadelelere girişmiş olan Mukan Kağan, iktidarı boyunca Çin hariç çevresindeki tüm toprakları ele geçirmiş başarılı bir kağandır. Mukan Kağan dönemi siyasi olaylarını derlediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık.

Mukan Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Mukan Kağan Hangi Devletin Hükümdarıdır?
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Yeni kurulmakta olan devletin en çalkantılı döneminde başa geçmiş olan Mukan Kağan hangi devletin hükümdarıdır? Mukan Kağan kimin oğlu? İşte, tüm detaylar…

Mukan Kağan Kimdir?

Mukan Kağan; 553 ile 572 yılları arasında Göktürk Devleti’nin kağanlığını yapmıştır. Altay Dağları’nın eteklerinde Avarlara bağlı olarak, demircilik işleriyle uğraşan Göktürkler; 552 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve Mukan Kağan da yeni kurulan Göktürk Devleti’nin kağanı olmuştur.

Mukan Kağan Kimin Oğlu?

Mukan Kağan; Göktürk Devleti’nin kurucusu olan Bumin Kağan’ın oğludur. 550’li yıllarda Avarların siyasi ve askeri açıdan zayıflamasının ardından harekete geçen Bumin Kağan, bir isyan hareketi başlatmış ve Mukan Kağan da küçük yaşta olmasına rağmen bu harekette yer almıştır. Gerek babası Bumin Kağan gerekse de amcası olan İstemi Yagbu ile birlikte birçok sefere çıkmış Mukan Kağan’ın tahta geçtiği tarih ise 553 senesidir. Bumin Kağan; devleti kurduktan 1 sene sonra vefat etmiş ve yerine büyük oğlu Ko-lo geçmiştir. Ko-lo’nun da çok kısa bir süre içinde hayatını kaybetmesi üzerine, devlet büyük bir kargaşanın içine düşse de tahta çıkan Mukan Kağan, bu çalkantılı döneme son vererek devleti büyük bir imparatorluk haline dönüştürmeyi başarmıştır.

Mukan Kağan Hangi Devletin Hükümdarıdır?

Mukan Kağan; 552 ile 744 yılları arasında hüküm sürmüş ve Türk adıyla kurulmuş ilk devlet olan Göktürk Devleti’nin 3. kağanıdır. 553 senesinde tahta geçtikten sonra devlete en parlak çağlarını yaşatmış olan Mukan Kağan; devletin batı topraklarını amcası İstemi Yabgu’ya bırakmış ve devleti bu iki isim birlikte yönetmişlerdir.

Mukan Kağan Dönemi

553 ile 572 yılları arasında hüküm sürmüş Mukan Kağan; Göktürk Devleti’nin bir imparatorluk halini almasını sağlamıştır. Devletin en parlak çağlarının yaşandığı bu dönem, Çin hariç tüm toprakların Göktürk hâkimiyetine girdiği bir dönem olarak da bilinmektedir.

İktidarının ilk yıllarında Tabgaçlar ile iyi ilişkiler kuran Mukan Kağan; bu ittifak sayesinde sahip olduğu toprakları genişletmiştir. 557 yılında Tabgaçların dağılmasının ardından da bu devlete ait olan topraklar Göktürk Devleti sınırları içine dâhil olmuştur.

Mukan Kağan döneminde de tıpkı babası Bumin Kağan döneminde olduğu gibi Avarlar ile olan mücadeleler devam etmiştir. Avarlar üzerine büyük bir sefer düzenleyen Mukan Kağan, Avarları mağlup etmeyi başarmış ve Avarları ortadan kaldırmıştır. Avar tehlikesinin ortadan kalması üzerine, Kırgızlar ve Kitanları da hâkimiyet altına almayı başaran Mukan Kağan; devletin sınırlarını Hazar Denizi’ne kadar genişletmiştir. Yine bu dönemde, Ak Hunlar üzerine seferler düzenlenmiş, Çin ise baskı altında tutulmuştur.

Ülkenin batı kısmını yöneten İstemi Yabgu ise İpek Yolu’nun kontrolünü ele almak için Sasanilerle bir ittifak kurmuş ve bu ittifak neticesinde Ak Hunlar ortadan kaldırılmıştır. Ak Hunlardan arda kalan topraklar 557 yılında Göktürkler ile Sasaniler arasında paylaştırılmış fakat iki devlet arasındaki bu iyi ilişkiler kısa sürede bozulmuştur. Bozulan bu ilişkiler neticesinde İstemi Yabgu Bizans ile bir işbirliğine gitmiş ve bu yakınlaşma da 19 yıl sürecek olan Bizans – Sasani savaşlarının başlamasına sebep olmuştur.

Hem batıda hem de doğuda devlete en parlak çağlarını yaşatmış olan Mukan Kağan 572 yılında hayatını kaybetmiş ve yerine abisi Taspa Kağan geçmiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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