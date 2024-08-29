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        Haberler Gündem 3. Sayfa Münire teyzenin gözyaşları! Yıllarca baktığı yeğeni, evlerini başkasına sattı iddiası | Son dakika haberleri

        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası

        Eskişehir'de yürekleri yakalan bir dolandırıcılık iddiası ortaya çıktı. Kentte 83 yaşındaki Münire Özbay'ın yıllarca baktığı yeğeni tarafından dolandırıldığı ileri sürüldü. Yaşlı kadın, kendilerine ait 3 evin başkasına satıldığını belirterek, "Geçen yıl tapuları bizden habersiz üzerine geçirip evleri başkalarına satmış" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:10
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        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
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        Eskişehir'de eşini geçen yıl kaybeden 83 yaşındaki Münire Özbay, kendilerine ait taşınmazların kocasının yeğeni tarafından satıldığını iddia etti.

        AA'da yer alan habere göre yıllarca çobanlık ve işçilik yapan Lütfi ve Münire Özbay çifti, dünyaya gelen ancak ömürleri çok kısa olan 2 çocuğun yerine Lütfi Özbay'ın kız kardeşinin oğlu Y.K'yi himayesine aldı.

        KOMŞUSUNUN YARDIMIYLA HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

        Eşi geçen sene vefat eden Münire Özbay, faiz yoluyla bankada artırma vaadiyle kendisinden para isteyen Y.K'ye 400 bin lira, 21 bin avro ve 3 bin dolar borç verip geri alamadıkları, Yukarısöğütönü Mahallesi'nde halen oturduğu 2 katlı ev ile bir apartman dairesinin yanı sıra 12 dönüm arsanın bu kişi tarafından başkalarına satıldığı iddiasıyla komşusunun yardımıyla hukuk mücadelesi başlattı.

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        Münire Özbay, yaptığı açıklamada, Y.K'nin çeşitli bahanelerle kendilerinden para aldığını öne sürerek, "Bir banka gösterdi, bugün parayı yatırdığımızda ileride alabileceğimizi söyledi. Eşim de ona inanarak borç verdi. Elimizden giden ufak miktardaki paraları hesaplamıyorum bile. Tahmini olarak 200 bin lira değerindeki altınlarım vardı, onları bahçeme saklamıştım. Biz Alanya'dayken bir gün gelip almış, gitmiş." dedi.

        Y.K'nin bu paraları şans oyunlarında kaybettiğini ileri süren Özbay, şu anda oturduğu 2 katlı ev ile diğer evi ve arsanın da bu kişi tarafından ellerinden alındığı iddiasında bulundu.

        "EVİME GELİP SATILDIĞINI SÖYLEDİLER"

        Özbay, Y.K'nin geçen yıl tapuları kendilerinden habersiz üzerine geçirip başkalarına sattığını öne sürerek, şöyle konuştu: "Bizi arabaya bindirdi. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Gittiğimiz yerde kimse yoktu, ne bir yere oturduk ne bir masa vardı. Camekan bir yere girdik, bir kadın camın gerisinden imzalamak için bir kağıt uzattı. Bize tapuların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Kadının uzattığı belgeyi imzaladık. Kadın 'Paranızı aldınız mı?' diye sordu. Eşimle birbirimize baktık, o sırada Y.K, 'aldılar' deyip geçiştirdi. Daha sonra bizi apar topar arabaya bindirdi ve eve geldik. Bir gün kapı çaldı, açtığımda 3 kişi bir şey demeden içeri girdiler. Anlam veremedim, 'Ne oluyor?' diye sorduğumdaysa 'Teyze bu ev senin değil, senin evin satılmış, Y.K. satmış' dediler."

        Eşinden kalan aylıkla geçindiğini, oturduğu 64 yıllık ev, tapuda başka birisinin adına kayıtlı olduğundan sokakta kalma korkusu yaşadığını ifade eden Özbay, mağduriyetinin giderilmesi için hukuki yollara başvurduğunu sözlerine ekledi.

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        #haberler
        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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