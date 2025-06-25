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        Haberler Gündem 3. Sayfa Munzur Çayı'na düşen Eylül, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Munzur Çayı'na düşen Eylül, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Tunceli'de Munzur Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren ve 400 metre uzaklıkta bulunarak 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürülen Eylül Yuvanç (17), kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:58 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:58
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        Munzur Çayı'na düşen Eylül'den acı haber!
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        Olay, 21 Haziran’da Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Yuvanç, iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Eylül, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu. Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        Elazığ’a sevk edilen Eylül, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra kurtarılamadı. Eylül’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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