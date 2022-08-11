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Munzur Dağları'nda dağ keçileri böyle görüntülendi

Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi

Munzur Dağları'nda dağ keçileri böyle görüntülendi
İHA

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da görüntülendi.

2 yavrusuyla birlikte dolaşan yaban keçisi uzun süre objektiflere yansıdı.

İHA'nın haberine göre sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Erzincan - Tunceli kara yoluna inerek, Munzur Çayı’ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

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