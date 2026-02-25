Canlı
        Murat Başaran: Karam'ı nispet olsun diye yazdım - Magazin haberleri

        Murat Başaran: Karam'ı nispet olsun diye yazdım

        Murat Başaran, 'Karam' şarkısının sözlerini kendisinin yazdığını sosyal medyadan açıkladı. Başaran, şarkının bilinmeyen detaylarını takipçileriyle paylaştı: Albüm milyonlar sattığı halde bir kere bile benim adımı geçirmedi

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 19:35
        "Karam'ı nispet olsun diye yazdım"

        Ünlü şarkıcı Murat Başaran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başaran, Hakan Peker'in seslendirdiği 'Karam' şarkısının aslında kendisi tarafından yazıldığını açıkladı ve şarkının hikâyesini takipçileriyle paylaştı.

        Başaran paylaşımında şunları söyledi, "Merhabalar... Şimdi hepinizin o ezbere bildiği ve söylediği ama benim yazdığımı bilmediğiniz bir şarkı var: Karam. Gerçi nereden bileceksiniz? Çünkü söyleyen kişi, albüm milyonlar sattığı halde bir kere bile benim adımı geçirmedi. O da ayrı bir konu... Şimdi gelin, Karam’ın hikâyesini bir de benden dinleyin:

        Zamanında sarışın bir kıza kör kütük aşıktım. Ama öyle böyle değil, gerçekten çok aşıktım. Daha sonra ayrıldık. Ben de nispet olsun diye, 'Al artık koynuna beni Karam' sözlerini yazdım. O da esmer bir kız bulduğumu ve ona aşık olduğumu düşündü. Halbuki ben o şarkıyı tamamen nispet olsun diye yazmıştım. Şarkı aslında o sarışın sevgilim içindi. Peki, gerçekte esmer bir kız var mıydı? Yok. Ama sarışın sevgilimin bundan asla haberi olmadı."

        Başaran paylaşımını yaparken yanında ünlü oryantal Asena da vardı. Başaran yaptığı bu paylaşıma ise şu notu düştü: Asena, sana da aşk olsun! Kırk yılın başı bir hikâye anlatayım, iki sitem edeyim dedim… Arkadan iş çevirmişsin. Ne işin var kız, senin orada?

