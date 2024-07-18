Murat Boz: 80'li çocuk
Ünlü şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, takipçilerini geçmişe götürdü
Son zamanlarda dijital platformda yayınlanan dizisiyle dikat çeken Murat Boz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
Şarkıcılık kadar oyunculuk kariyeriyle de dikkat çeken 44 yaşındaki Boz, 11.3 Milyon takipçili sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir kareyi sevenleriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, yaptığı o nostaljik sosyal medya paylaşımına; "80'li çocuk.. Bir elinde yarın öbür elinde dün" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto