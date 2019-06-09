Murat Boz ile Aslı Enver öğle saatlerinde geldikleri AVM'de yazlık kıyafet alışverişi yaptı. Ünlü çift, yaklaşık iki saat süren alışverişlerinin ardından alışveriş merkezinden kendi araçlarıyla ayrıldılar.
Vale noktasından araçlarını teslim aldıkları sırada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini kırmayıp arabadan inip herkesle tek tek ilgilenip fotoğraf çekilmeyi ihmal etmediler.
Mütevazi ve sempatik tavırlarıyla kendilerine adeta hayran bıraktılar.
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