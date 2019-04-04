3 | 11

Murat Boz ile Aslı Enver'in nişanlandığı düşünülürken, gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Ünlü popçu, daha sonra yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için aynı kareyi arkadaşı Gürsel Çelik'i etiketleyerek tekrar paylaştı.