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        Haberler Magazin Murat Boz, izdiham yarattı - Magazin haberleri

        Murat Boz, izdiham yarattı

        Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 12'nci kez düzenlenmesiyle, Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz'un sahne aldığı unutulmaz bir gece yaşandı. Tıklım tıklım dolan Merkez Park, Boz'un enerjik performansıyla coşkuyla doldu. Yüzbinlerce hayranıyla buluşan Murat Boz, sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:05
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        İzdiham yaşandı
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen ve bu yıl 12'nci kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’da Murat Boz müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Karnavalın merkezi konser alanı Merkez Parkta sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz, yüzbinlerce hayranını coşturdu.

        Merkez Park'ta toplanan kalabalık, Murat Boz'un enerjik performansıyla adeta büyülendi. Karnaval alanı tıklım tıklım dolarken, Boz'un şarkılarıyla birlikte izdiham yaşandı. Sahnede gösterdiği muhteşem performansla izleyicileri kendine hayran bırakan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı. Murat Boz'un unutulmaz konseri ise karnavalın en çok konuşulan ve en renkli anlarından biri oldu.

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        #murat boz
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Adana Portakal Çiçeği
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