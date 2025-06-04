"Murat Çalık'ın sağlık durumu iyi değil"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sona eren grevle ilgili, "Sendikal mücadeleye devam. Sonuna kadar arkalarındayız. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımıza sürece emek koyan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Özel şunları kaydetti: "Murat Çalık'ın sağlık durumunda sıkıntı var. Çalık'ın böylesine nakledilmesi, ailesinden uzak tutulması doğru değil. Bu yapılan tam bir zulüm. Dün yaşananlar Yassıada'da yaşananlardan farklı değildir. Bir utanç filmi çekmiştir. Filmin senaristi, yazanı, çizeni hepsi 'benim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ona yaranmak, bize gözdağı vermek için yapıyorlar. Adalet Bakanı, Allah kabul etsin hac farizesini yerine getiriyormuş. Arasa, tövbe etse önemi yok. Yapan belli, yaptıran belli. İçişleri Bakanı benden özür dilese ne kıymeti var? Ben kimin yaptırdığını biliyorum. Bugün dünya kadar geçmiş AK Partili bakan, milletvekili, siyasetçi bu durumu eleştiriyorsa, aslında Erdemliler hareketi diye ortaya çıkan buralara savrulan bu partinin başındakidir."