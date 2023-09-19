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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti

        Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Dalkılıç, sevgilisi Eda ile ilk kez fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:06
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        Murat Dalkılıç, sonunda aşkını ilan etti. Ünlü popçu, sevgilisi Eda ile birlikte İngiltere'ye gitti. Dalkılıç, fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ekleyerek paylaştı.

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        Murat Dalkılıç - Merve Boluğur

        BİR EVLİLİK YAPTI

        Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı oyuncu Merve Boluğur ile 2015'te nikâh masasına oturmuş ve 2017'de boşanmıştı.

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        Murat Dalkılıç - Hande Erçel

        Murat Dalkılıç, daha sonra oyuncu Hande Erçel ile üç yıl aşk yaşamıştı. Ancak ikili, birlikteliğini sonlandırma kararı almıştı.

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        Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş

        Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra da oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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        Murat Dalkılıç - Çağla Boz

        Sitare Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran Murat Dalkılıç, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

        #Murat Dalkılıç
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