Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti
Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Dalkılıç, sevgilisi Eda ile ilk kez fotoğraf paylaştı
Murat Dalkılıç, sonunda aşkını ilan etti. Ünlü popçu, sevgilisi Eda ile birlikte İngiltere'ye gitti. Dalkılıç, fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ekleyerek paylaştı.
Murat Dalkılıç - Merve Boluğur
BİR EVLİLİK YAPTI
Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı oyuncu Merve Boluğur ile 2015'te nikâh masasına oturmuş ve 2017'de boşanmıştı.
Murat Dalkılıç - Hande Erçel
Murat Dalkılıç, daha sonra oyuncu Hande Erçel ile üç yıl aşk yaşamıştı. Ancak ikili, birlikteliğini sonlandırma kararı almıştı.
Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra da oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Murat Dalkılıç - Çağla Boz
Sitare Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran Murat Dalkılıç, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.