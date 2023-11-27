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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç sevgilisiyle dövme yaptırdı - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç sevgilisiyle dövme yaptırdı

        İki ay önce Eda Dora ile aşk yaşadığını ilan eden Murat Dalkılıç, sevgilisiyle birlikte yaptırdıkları dövmeyi paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:31
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        Bir dönem Hande Erçel, Sitare Akbaş, Merve Boluğur gibi isimlerle aşk yaşayan 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, geçtiğimiz eylül ayında Eda Dora ile birliktelik yaşadığını duyurmuştu.

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        Ardından İngiltere'de tatil yapan ve aşklarını sosyal medyaya da taşıyan ikili, mutluluklarını gözler önüne sermişti.

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        Birlikteliklerini sürdüren çift, dövme yaptırdı. Dora'nın kırmızı, Dalkılıç'ın ise siyah renkli koi balığını vücuduna kazıdığı görüldü.

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        BAŞARI VE AZMİ SİMGELİYOR

        Koi, akıntının tersine doğru yüzmesiyle bilinen bir tatlı su balığıdır. Akıntıya karşı yüzdüğü halde son derece zarif olan koi, Uzak Doğulular için hayatta başarıyı ve azmi simgeler.

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        ŞANS VE BAŞARI GETİRECEĞİNE İNANILIYOR

        Çin mitolojisine göre; akıntısı en güçlü nehir olan Yangtze Nehri'nde akıntıya karşı yüzebilen ve nehrin kaynağına kadar ulaşabilen koiler, ejderhaya dönüşmektedirler. Yine benzer bir mantık ile bu ejderhaya dönüşüm hikâyesi koi balığının başarı ve azmi simgelemesine neden olmaktadır.

        Ayrıca koi balığı dövmesinin şans ve başarı getireceğine inanılır.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Murat Dalkılıç
        #Eda Dora
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